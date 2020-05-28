Caricamento...

Frosinone, Visite guidate virtuali: sabato di scena Piazza della Libertà

28/05/2020

Prosegue il successo del progetto “Frosinone tra realtà virtuale e reali virtù": gli appassionanti excursus, in bilico tra storia, arte e architettura, con gli interventi della guida Alessandra Leo e dell’architetto Giovanni De Vincentis, sul Campanile e sulla Chiesa Abbaziale di San Benedetto, hanno già conquistato un vasto pubblico. Il format, realizzato mediante il Piano di Gestione “Frosinone Alta” dell’assessorato al centro storico coordinato da Rossella Testa, tornerà in diretta streaming su www.comune.frosinone.it e sulla pagina Facebook Pro Loco di Frosinone sabato 30 maggio, alle ore 19.
Sabato sarà la volta di Piazza della Libertà, Piazzale Vittorio Veneto ed Edicola della Madonna del Buon Consiglio. Chiusura il 20 giugno, in occasione della Festa dei Patroni Silverio e Ormisda, con la visita guidata della Cattedrale di Santa Maria Assunta. Proseguono così le iniziative del Piano di Gestione: tra gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione Ottaviani, infatti, appaiono la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, con l'istituzionalizzazione di alcune ricorrenze importanti per la storia della nostra città, e l'implementazione degli interventi di marketing, sia per la promozione del territorio a fini turistici, sia rivolti allo sviluppo di attività economiche ed imprenditoriali.

Fonte: Comune di Frosinone

