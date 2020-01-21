Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Violenza, minacce, estorsione, rapina aggravata e concorso in rapina aggravata

Redazione Avatar

di Redazione

21/01/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Violenza, minacce, estorsione, rapina aggravata e concorso in rapina aggravata
Nella  tarda serata di sabato 18  il  personale della Squadra Volante ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di trentacinque anni  responsabile di numerosi reati, violenza e minacce a pubblico ufficiale,  estorsione,  rapina aggravata e rapina in concorso, consumati tra Veroli, Frosinone e Anguillara Sabazia. Il pluripregiudicato, il 18.12. 2017 è stato condannato, con sentenza definitiva  della Corte di Appello di Roma,  alla  pena di 20 anni e  3 mesi di reclusione. M.F., che nel frattempo era affidato ai servizi sociali, è stato rintracciato dalla Squadra Volante e  tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone dove sconterà la pena residua di otto anni.

Fonte: Questura di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Violenza sessuale continuata: custodia cautelare in carcere

Articolo Successivo

Frosinone-Pordenone: i controlli della D.I.G.O.S.

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

22/07/2022

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

22/06/2022

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

08/11/2021