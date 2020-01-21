Caricamento...

Frosinone, Violenza sessuale continuata: custodia cautelare in carcere

21/01/2020

Frosinone, Violenza sessuale continuata: custodia cautelare in carcere
Il personale della Squadra Mobile  ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 53 anni, proveniente dalla Repubblica Togolese condannato per violenza sessuale continuata il 17.1.2020  con sentenza definitiva dalla Corte di Appello di Napoli a  5 anni e 6 mesi di reclusione. L’arresto del violentatore è stato possibile per il tempestivo intervento degli uomini  della Squadra Mobile che questa notte hanno rintracciato il sex offender a Paliano e  lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

Fonte: Questura di Frosinone

