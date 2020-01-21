Caricamento...

Frosinone-Pordenone: i controlli della D.I.G.O.S.

21/01/2020

Nel corso dell’incontro di calcio valevole per il campionato di serie B FROSINONE - PORDENONE, disputatosi lo scorso 17 gennaio presso il locale stadio “Benito Stirpe”, nel settore “CURVA NORD”, destinato ai tifosi locali, venivano accesi due artifici pirotecnici, nello specifico una torcia da segnalazione ed un fumogeno.
Grazie alla tempestiva attività investigativa posta in essere dal personale D.I.G.O.S., l’autore dell’accensione veniva immediatamente identificato e segnalato all’A.G. per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Nei confronti del responsabile del gesto, noto appartenente alla frangia ULTRAS del Frosinone Calcio, sono state avviate le procedure per l’adozione del D.A.S.P.O..

Fonte: Comune di Frosinone

 
