Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Violazione delle disposizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali: un arresto

Redazione Avatar

di Redazione

28/02/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Violazione delle disposizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali: un arresto
Nei giorni scorsi personale della Squadra Volante della Polizia di Stato di Frosinone era intervenuto per una segnalazione di lite violenta tra due coniugi. I poliziotti hanno accertato che un cittadino italiano residente nel capoluogo, dopo essere stato rimproverato dalla moglie per essere tornato a casa ubriaco, aveva preso un coltello da cucina minacciando di morte la donna, il tutto in presenza dei loro figli minori. Dopo l’intervento, la Questura ha informato dell’episodio l’Autorità Giudiziaria in quanto, dopo una serie di riscontri, era emerso che il trentaduenne stava beneficiando dell’istituto della messa in prova ai servizi sociali, a seguito della condanna del Tribunale di Lamezia Terme per reati in materia di stupefacenti. Grazie a questa segnalazione il Tribunale di Sorveglianza di Frosinone ha revocato il beneficio e disposto la detenzione in carcere per l’uomo, misura eseguita dagli stessi uomini della Squadra Volante.

Fonte: Questura di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Conferenza straordinaria dei sindaci sulla sanità.

Articolo Successivo

Frosinone, Sabato conferenza straordinaria dei sindaci sulla sanità

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

22/07/2022

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

22/06/2022

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

08/11/2021