Frosinone, Violazione delle disposizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali: un arresto

Nei giorni scorsi personale della Squadra Volante della Polizia di Stato di Frosinone era intervenuto per una segnalazione di lite violenta tra due coniugi. I poliziotti hanno accertato che un cittadino italiano residente nel capoluogo, dopo essere stato rimproverato dalla moglie per essere tornato a casa ubriaco, aveva preso un coltello da cucina minacciando di morte la donna, il tutto in presenza dei loro figli minori. Dopo l’intervento, la Questura ha informato dell’episodio l’Autorità Giudiziaria in quanto, dopo una serie di riscontri, era emerso che il trentaduenne stava beneficiando dell’istituto della messa in prova ai servizi sociali, a seguito della condanna del Tribunale di Lamezia Terme per reati in materia di stupefacenti. Grazie a questa segnalazione il Tribunale di Sorveglianza di Frosinone ha revocato il beneficio e disposto la detenzione in carcere per l’uomo, misura eseguita dagli stessi uomini della Squadra Volante.

Fonte: Questura di Frosinone