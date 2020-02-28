Frosinone, Conferenza straordinaria dei sindaci sulla sanità.

itare di andare in ordine sparso. È stato attivato, dunque, un confronto con le massime Autorità sanitarie e tecniche della ASL, sotto il coordinamento del direttore generale, Stefano Lorusso, e del presidente della conferenza dei sindaci, Nicola Ottaviani, per evitare anche fake news ed iniziative estemporanee che rischiano di ingenerare confusione nella potenziale utenza sanitaria.

Sabato, dunque, è stato fissato il tavolo sanitario con dirigenti e tecnici della Asl per tutto ciò che riguarda la prevenzione e la corretta informazione sul Covid-19, con la possibilità di porre quesiti specifici e di esporre casi concreti, allo scopo di dirimere i normali dubbi che possono ingenerarsi dinanzi alle novità degli ultimi giorni.

La conferenza sanitaria dei sindaci è stata fissata sabato mattina, alle ore 9, presso la sala teatro della Asl di Frosinone, ed avrà ad oggetto la materia della prevenzione sulla diffusione del COVID-19. I sindaci, infatti, costituendo un importante front office per le comunità locali, chiedono a loro volta supporto alle istituzioni centrali e, soprattutto, un coordinamento informativo e metodologico per ev

Fonte: Comune di Frosinone