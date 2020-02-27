Caricamento...

Frosinone, Sabato conferenza straordinaria dei sindaci sulla sanità

27/02/2020

La conferenza sanitaria dei sindaci è stata rinviata a sabato mattina, in attesa del decreto del Governo, in via di emanazione, sulla materia della prevenzione sulla diffusione del COVID-19. I sindaci, infatti, chiedono indicazioni e, soprattutto, un coordinamento informativo e metodologico per evitare di andare in ordine sparso. Ecco perché è stato ritenuto opportuno un confronto con le massime Autorità sanitarie e tecniche della ASL, sotto il coordinamento del direttore generale, Stefano Lorusso, e del presidente della conferenza dei sindaci, Nicola Ottaviani, per evitare anche fake news ed attività in ordine sparso che rischiano di ingenerare confusione nella potenziale utenza sanitaria.
Fonte: Comune di Frosinone
