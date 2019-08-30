Caricamento...

Frosinone, Viale Roma: Modifiche alla circolazione

30/08/2019

Da lunedì 2 settembre e fino al termine dei lavori sono istituiti in viale Roma (tratto da intersezione via Ponte la Fontana – via san Gerardo, uscita tunnel) il senso unico alternato e il divieto di circolazione per tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, compresi i veicoli del trasporto pubblico. L’ordinanza di regolamentazione della circolazione è stata emanata dalla Polizia locale di Frosinone (responsabile del procedimento, il vice comandante Giancarlo Tofani) al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di sostituzione del collettore fognario.

Fonte: Comune di Frosinone 

