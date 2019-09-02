Meteo, Arriva il maltempo: codice giallo su tutta la Regione

Il Centro Funzionale Regionale rende noto che, a seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC in data odierna con indicazione di: "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale", ha valutato una Criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione, dal pomeriggio di oggi, 02.09.2019, e per le successive 6 ore. E' stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale. Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570.

Fonte: Protezione civile Regione Lazio