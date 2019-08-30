Frosinone, Campionato serie B: sospesa la vendita di alcolici

saleno, viale Michelangelo e via Fabi, compresi i punti vendita presenti all’interno dello stadio comunale “Benito Stirpe”.

Sono vietate, inoltre, vendita e somministrazione di bevande di altro genere nei contenitori originari (in specie bottiglie di vetro, plastica e lattine), consentendone la mescita esclusivamente in bicchieri di carta o plastica.

L'adozione del provvedimento è stata espressamente richiesta dalla Questura di Frosinone per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Vietato, inoltre, il commercio ambulante itinerante in viale Olimpia, via dei Giochi Delfici, via Casaleno e in tutte le strade e aree limitrofe e di accesso allo stadio comunale, ossia nell'area di sicurezza delimitata dalla Questura. Fonte: Comune di Frosinone

