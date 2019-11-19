Caricamento...

Frosinone, Un albo per gli incarichi di patrocinio legale

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2019

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Frosinone l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi – di natura giudiziale o stragiudiziale - di patrocinio legale (per loro stessa natura, connotati da esigenze di celerità, flessibilità e competenze di elevata specializzazione), funzionale al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Tramite deliberazione del consiglio comunale, infatti, è stato approvato il regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’ente, nel quale è stata prevista l’istituzione dell’albo, suddiviso in sezioni per tipologia di contenzioso, a cui i professionisti, singoli o associati, in possesso dei requisiti, possono fare domanda per l’inserimento. Gli ambiti di specializzazione sono i seguenti: diritto amministrativo, civile, del lavoro e penale. L’elenco sarà realizzato mediante apposita piattaforma telematica. L’avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, né comporta un giudizio di idoneità professionale e/o alcuna graduatoria di merito fra i professionisti in possesso dei requisiti. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti all’avviso possono essere formulate agli indirizzi di posta [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], oppure ai numeri 0775/2656514, 0775/2656534, 0775/2656516.

Fonte: Comune di Frosinone 

