Frosinone, Due persone denunciate per danneggiamenti agli sportelli ATM di Poste Italiane

Redazione Avatar

di Redazione

20/11/2019

Frosinone, Due persone denunciate per danneggiamenti agli sportelli ATM di Poste Italiane
Gli uomini della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Frosinone nei giorni scorsi hanno raccolto la denuncia riguardante il danneggiamento di due sportelli ATM di Poste Italiane, situati all’esterno degli Uffici di via Tiburtina e di via dei Monti Lepini.
Attraverso appositi servizi e grazie anche alla visione dei filmati delle telecamere di video sorveglianza, hanno identificato e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone due persone , un quarantanovenne di Supino ed un trentottenne di Ferentino. I due hanno cercato di ritirare denaro attraverso la Postepay del reddito di cittadinanza, ma avendo già prelevato la cifra massima consentita, alla mancata erogazione di ulteriore contante, danneggiavano irreparabilmente le tastiere e gli schermi degli sportelli di Poste Italiane. L’uomo di Ferentino è stato anche segnalato al Comune perché durante le indagini è emerso che il reddito di cittadinanza da lui percepito era stato quasi esclusivamente sperperato nelle sale slot per i giochi di video poker.

Fonte: Questura di Frosinone 

