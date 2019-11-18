Frosinone, In mostra le "Storie di Donne"

con grande piacere, per il terzo anno consecutivo, la kermesse – hanno dichiarato gli assessori Sementilli e Mastrangeli - che ha lo scopo di dare rilievo a tutte le donne che si sono distinte nelle varie arti e professioni, dando un grande contributo alla società contemporanea, affermando il valore unico e irripetibile insito in ogni donna".

"Storie di donne" ospita da sempre, oltre ad una serie di premiazioni, anche una mostra che vuole essere uno straordinario tributo all’universo femminile. L’esposizione (che gode del sostegno anche dell’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi ed è realizzata in collaborazione con l’Accademia AUGE) comprende fotografia, pittura, disegno e ospita, inoltre, un’opera del pittore figurativo Mario Russo: la figlia, l’attrice Adriana Russo, sarà presente alla inaugurazione in veste di madrina. Questi gli artisti protagonisti: per la pittura, gli artisti Lino Stronati (Stroli), Annibale Prima, M. Nino Camardo, Francesca Martino, Simona Meini; per la fotografia Raffaella Esposito e Marina Rossi; nella categoria del disegno, Daniela Prata. Donna dell'Anno dell'Editoria di quest'anno, il Direttore responsabile della rivista Living is Life, Nicoletta Romano. Queste le ulteriori eccellenze femminili premiate nel corso dell’edizione 2019: Maria Laura Berlinguer (scouting del Made in Italy), Patrizia Caldonazzo (regista, autrice, sceneggiatrice e scrittrice), Mirka Cesari (psico-grafologa), Monica La Barbera (Instant Fashion Designer), Imma Piro (Attrice), Francesca Guidi (Arte dei Led - firmataria dei Premi di Storie di Donne ed. 2019). Numerosi gli ospiti attesi, tra cui il Rettore dell' Accademia Universitaria degli studi Giuridici Europei Prof. Giuseppe Catapano, lo sceneggiatore e scrittore Marco Tullio Barboni, il doppiatore e regista Giovanni Brusatori. Presenzierà, tra gli altri, anche Massimo Meschino della Mtm Events, responsabile regionale del concorso nazionale Una ragazza per il Cinema. Ad accompagnarlo, alcune Miss della sua Agenzia, tra le quali sarà designata la Miss Storie di Donne ed. 2019. Si terranno infine le premiazioni del concorso letterario nazionale "Storie di Donne" con la collaborazione di Pedrazzi Editore, che vedrà, in veste di giurati, Elisabetta Liz Marsigli (giornalista), Carlo Marini (docente dell'Università Carlo Bo di Urbino) e Gastone Cappelloni (poeta); presidente di giura, l’assessore Valentina Sementilli. La manifestazione si chiuderà alla Villa Comunale venerdì 29 novembre. Ingresso libero. Fonte: Comune di Frosinone

La quinta edizione di "Storie di Donne", la rassegna ideata dall'associazione culturale "Occhio dell’Arte" presieduta da Lisa Bernardini, si inaugurerà il prossimo martedì 19 novembre alle 17.30 a Frosinone, negli spazi della Villa comunale, con il patrocinio del Comune di Frosinone. Il vernissage si terrà alla presenza dell'assessore alla cultura, Valentina Sementilli, e dell'assessore al bilancio, Riccardo Mastrangeli. "Ospitiamo