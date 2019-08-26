Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Ultimo appuntamento con il Teatro tra le Porte

Redazione Avatar

di Redazione

26/08/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Ultimo appuntamento con il Teatro tra le Porte
Ultimo appuntamento, mercoledì 28 agosto, con l’edizione 2019 del Teatro tra le Porte in piazza Valchera: la manifestazione organizzata dall’amministrazione Ottaviani, con ingresso sempre, rigorosamente, gratuito, ha registrato, anche quest’anno, presenze da record, confermandosi come uno degli eventi più apprezzati dal pubblico frusinate e non solo.
Mercoledì 28 agosto alle 21.15 sarà la volta dello spettacolo “Tangentopoli in commedia”, diretto e interpretato da Bebo Storti e Fabrizio Coniglio. L’adattamento teatrale tratto dal libro del magistrato Mario Almerighi “Tre suicidi eccellenti” ci porta indietro, agli anni di Tangentopoli: due comuni cittadini, giocando a fare gli ispettori, indagano sulla scomparsa di Sergio Castellari, Gabriele Cagliari e Raul Gardini, tutti uomini Eni. Uno spettacolo in bilico tra racconto, leggerezza, riflessione e amara ironia. Mercoledì prossimo, dunque, sempre con il prezioso contributo della Banca Popolare del Frusinate, la magia del teatro sotto le stelle di Frosinone regalerà un nuovo momento di aggregazione e di emozioni per giovani, famiglie, anziani. Fonte: Comune di Frosinone 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Ordinanze dei vigili per lavori su strada

Articolo Successivo

Frosinone, Incontro dei lavoratori con il Partito Comunista Italiano

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023