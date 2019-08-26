Frosinone, Ultimo appuntamento con il Teatro tra le Porte

Mercoledì 28 agosto alle 21.15 sarà la volta dello spettacolo “Tangentopoli in commedia”, diretto e interpretato da Bebo Storti e Fabrizio Coniglio. L’adattamento teatrale tratto dal libro del magistrato Mario Almerighi “Tre suicidi eccellenti” ci porta indietro, agli anni di Tangentopoli: due comuni cittadini, giocando a fare gli ispettori, indagano sulla scomparsa di Sergio Castellari, Gabriele Cagliari e Raul Gardini, tutti uomini Eni. Uno spettacolo in bilico tra racconto, leggerezza, riflessione e amara ironia. Mercoledì prossimo, dunque, sempre con il prezioso contributo della Banca Popolare del Frusinate, la magia del teatro sotto le stelle di Frosinone regalerà un nuovo momento di aggregazione e di emozioni per giovani, famiglie, anziani. Fonte: Comune di Frosinone

Ultimo appuntamento, mercoledì 28 agosto, con l’edizione 2019 del Teatro tra le Porte in piazza Valchera: la manifestazione organizzata dall’amministrazione Ottaviani, con ingresso sempre, rigorosamente, gratuito, ha registrato, anche quest’anno, presenze da record, confermandosi come uno degli eventi più apprezzati dal pubblico frusinate e non solo.