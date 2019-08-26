Frosinone, Ordinanze dei vigili per lavori su strada

La polizia locale di Frosinone, per motivi di ordine, sicurezza e organizzativi, ha emanato apposita ordinanza al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori previsti in via Garibaldi. È stato quindi istituito, per 10 metri prima e 10 metri dopo il civico 134 nella via citata, nella giornata di sabato 31 agosto, il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi in opera, dalle ore 8 alle 18. La Polizia locale, sempre al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori previsti ha, inoltre, emanato l’ordinanza che istituisce il divieto di circolazione in via Amendola, con accesso consentito ai soli residenti con posto auto, dalle ore 8 alle 17 delle giornate di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 settembre.

Fonte: Comune di Frosinone