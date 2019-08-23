Frosinone, Incontro dei lavoratori con il Partito Comunista Italiano
di Redazione
23/08/2019
Il segretario della federazione comunista, Bruno Barbona, a nome della segretria provinciale ha reso noto che:
Si svolgerà a Frosinone lunedì 26 alle ore 16,30, in via Marittima, 102, al Comitato Civico, l’incontro tra i rappresentanti del PCI e “Vertenza Frusinate”. Saranno presenti unitamente ai Rappresentanti di “Vertenza Frusinate”, il Responsabile Regionale del Lavoro, Tiziano Ziroli, il Segretario Regionale Oreste della Posta, e il Segretario Provinciale Bruno Barbona, che accompagneranno il Coordinatore nazionale della segreteria PCI Giacomo De Angelis. Considerato la situazione drammatica della provincia i cui dati relativi agli occupati, agli inoccupati e disoccupati colloca la nostra provincia agli ultimi posti tra le provincie italiane, considerata la grave crisi delle aziende a partire da FCA, si rende necessario un più ampio coinvolgimento di tutti i soggetti politici a vari livelli al fine di adottare misure necessarie ad arginare la crisi occupazionale, anche alla luce delle difficoltà relative all’attivazione degli ammortizzatori sociali. Il tema del lavoro, il sacrosanto ricorso agli ammortizzatori sociali, per un’area, quella ciociara, da anni attraversata da rapine dei privati – multinazionali o locali – nonché da disastri ambientali e sociali, connotano l’importanza dell’incontro; del resto il Partito Comunista Italiano, a livello regionale, locale e nazionale ha sempre messo e continuerà a mettere al primo posto proprio queste tematiche.
