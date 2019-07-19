Frosinone, Teatro tra le porte: presenze da record

memorie e canzoni (eseguite dal vivo da Tonino Scala e Sergio Vastano), che hanno fatto rivivere al pubblico presente l’ultimo mezzo secolo della nostra storia, con tutti i vizi e le virtù di quelli che eravamo e che ancora oggi siamo. Ridendo, tra una gag e l’altra, anche di noi stessi.

Il prossimo appuntamento con il teatro andrà in scena mercoledì 24 luglio, sempre alle 21.15 in piazza Valchera, con ingresso sempre, rigorosamente, gratuito. Patrizia Bellucci, Alessandra Ferro e Alessandro Camilli saranno sul palco del centro storico di Frosinone con “Donnacce”, di Gianni Clementi. La pièce in due atti racconta la storia di due ex prostitute, ormai di mezza età, che convivono in un appartamento di un palazzo della periferia romana. Le due sono in procinto di partire in aereo per una vacanza in Egitto a Sharm el-Sheikh ma, proprio quando stanno preparando le valigie, ecco spuntare l’imprevisto… Anche mercoledì prossimo, sempre con il prezioso contributo della Banca Popolare del Frusinate, la magia del teatro sotto le stelle di Frosinone regalerà un nuovo momento di aggregazione per giovani, famiglie, anziani, con tante risate e sfrenata comicità. Fonte: Comune di Frosinone

Un esordio da record, quello dell’edizione 2019 del Teatro tra le porte, manifestazione organizzata, anche quest’anno, dall’amministrazione Ottaviani. Gianfranco D’Angelo, Sergio Vastano e Tonino Scala, protagonisti della divertentissima pièce “Eravamo tre amici al bar”, sono stati infatti accolti da una piazza Valchera gremita. I “tre amici al bar” hanno coinvolto il pubblico in un viaggio esilarante tra aneddoti, ricordi,