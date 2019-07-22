Caricamento...

Frosinone, Controlli antidroga: spaccio vicino un asilo e un centro anziani, tre denunce

22/07/2019

Continua la lotta agli stupefacenti da parte della polizia di stato sul territorio comunale. Il fiuto degli operatori della squadra volanti questa volta ha permesso di scovare una nuova piazza di spaccio nella zona bassa. Durante l’assiduo monitoraggio del territorio nel transitare in viale Portogallo, gli agenti notavano all’interno dei giardinetti prospicienti la locale scuola materna ed il centro anziani degli individui con atteggiamenti sospetti. Immediata la perquisizione personale degli stessi che permetteva di rinvenire oltre 50 grammi di sostanza stupefacente. I tre venivano fermati e trasferiti presso gli uffici della Questura dove da accertamenti esperiti risultavano tutti richiedenti asilo; sottoposti a fotosegnalamento venivano denunciati per spaccio di stupefacente. Si tratta di due gambiani di 28 e 20 anni e di un ghanese di 23 anni, tutti gravati da precedenti specifici.

Fonte: Questura di Frosinone 

