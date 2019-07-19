Frosinone, Festival Conservatori: fine settimana tra gara e ospiti

20 Cantiere 164 (Cuneo).

Venerdì 19 luglio, dalle 21.15, in… diretta da piazzale Vittorio Veneto, Mary Segneri tornerà a condurre, con la professionalità che l’ha resa uno dei volti Rai più amati, la manifestazione ormai entrata nel cuore degli spettatori di ogni età: in gara, Francesco De Simone (Campobasso), il quintetto del Conservatorio di Trapani e il Gymnasium quartet (Frosinone-Salerno). In scaletta anche l’esibizione del liceo musicale dell’Iis Bragaglia di Frosinone (fuori concorso).

Anche nella serata di venerdì sarà consegnato il premio “Città del Leone”: i riconoscimenti vengono assegnati, nel corso della kermesse, a diverse personalità del territorio che hanno conseguito prestigiosi risultati in ambito culturale, sportivo, imprenditoriale, scientifico, diventando così un esempio da seguire, in particolar modo per i giovani. Tra le conferme di questa edizione, il concorso “Riscopriamo il centro storico”, ideato dal Ced comunale. Info e regolamento all’indirizzo https://www.comune.frosinone.it/pagina349_concorso-riscopri….

Sabato sarà di scena AP Project (Napoli); ospiti, il liceo musicale dell’Iis “Bragaglia” e Play Verdi. Domenica, infine, saranno in gara Lorenzo Cellupica (Frosinone), Neapolis Saxophone ensemble (Napoli), Marco Martellini & l’Espatrio (Rovigo-Vicenza).

Il format unico in Europa proseguirà, con tante sorprese e ospiti, fino al 28 luglio, quando si terrà la serata finale alla presenza di un presidente di giuria d’eccezione, ossia il maestro Beppe Vessicchio.

La settima edizione è realizzata con il contributo di Banca Popolare del Cassinate (main partner dell’evento), con Unindustria, Consorzio per lo sviluppo Industriale, Gruppo L’Automobile, Klopman, 7Sette e De Vizia.

Entra nel vivo la settima edizione del Festival dei Conservatori di musica – città di Frosinone, organizzato dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con il “Refice”. La classifica al 18 luglio vede a 89 punti i Redneko Plane (Piacenza - Pavia), a 88,40 I Notturni (Vicenza – Padova), a 83,13 il duo Micromega (Pescara). Seguono a 81,93 Federico Valerio Crivicich (Como), a 81,67 Ctrl-z (Pescara) e a 72,

Fonte: Comune di Frosinone