Frosinone, Teatro tra le porte con Fabrizio Giannini
di Redazione
27/08/2019
A causa di una indisposizione di salute di uno dei due protagonisti dello spettacolo inizialmente previsto, l'ultimo appuntamento dell'edizione 2019 del Teatro tra le porte a piazza Valchera, mercoledì 28 agosto alle 21.15, vedrà in scena la pièce “Tutte le buche portano a Roma” con Fabrizio Giannini. L’attore giocherà con il palcoscenico e con il proprio mestiere, partendo da Roma per raccontarci l'Italia intera, con l’ausilio di brani inediti, canzoni ri-arrangiate e il coinvolgimento del pubblico.
Fabrizio Giannini alterna ruoli in televisione a quelli nel cinema e a teatro. È stato tra i protagonisti di “Un medico in famiglia 10” su Rai 1 nel ruolo di Augusto; sul grande schermo lo abbiamo visto in “Se Dio vuole”, “Nessuno mi può giudicare e ”W l'Italia”. A teatro, invece, è stato coprotagonista di “Vacanze Romane” al Sistina con Serena Autieri e Paolo Conticini. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione Ottaviani, con ingresso sempre, rigorosamente, gratuito, ha registrato, anche quest’anno, presenze da record, confermandosi come uno degli eventi più apprezzati dal pubblico frusinate e non solo. Mercoledì prossimo, con il prezioso contributo della Banca Popolare del Frusinate, la magia del teatro sotto le stelle di Frosinone regalerà un nuovo momento di aggregazione per giovani, famiglie, anziani.
Fonte: Comune di Frosinone
