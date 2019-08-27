Sora, Ricettazione: due denunce

Nel corso dei servizi di controllo del territorio tesi alla prevenzione e repressione di reati predatori e contro il patrimonio, particolarmente intensificati in coincidenza del periodo estivo, personale del Commissariato di P.S. di Sora nella mattinata del 26.8.19, nei pressi del Centro Commerciale “La Selva” ha proceduto al controllo di una autovettura con targa francese con a bordo due cittadini dei paesi dell’est.

Gli occupanti venivano trovati in possesso di moltissime bottiglie di superalcolici di varie marche, per un valore di mercato di diverse centinaia di euro di presumibile provenienza illecita. Al controllo delle banche dati, a carico degli stessi, risultavano numerosi precedenti di polizia. Si procedeva al sequestro della merce rinvenuta, con contestuale denuncia per il reato di ricettazione. Uno dei 2 stranieri risultava già inottemperante ad un precedente decreto di espulsione ed annoverava a suo carico vari precedenti penali per reati predatori. Nei confronti di entrambi gli extracomunitari, ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono state avviate le procedure per l’espulsione ed uno di loro è stato accompagnato nella mattinata odierna presso il Centro di Permanenza e Rimpatri di Potenza. Fonte: Questura di Frosinone