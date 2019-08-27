Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Sora, Ricettazione: due denunce

Redazione Avatar

di Redazione

27/08/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Sora, Ricettazione: due denunce
Nel corso dei servizi di controllo del territorio tesi alla prevenzione e repressione di reati predatori e contro il patrimonio, particolarmente intensificati in coincidenza del periodo estivo, personale del Commissariato di P.S. di Sora nella mattinata del 26.8.19,  nei pressi del Centro Commerciale “La Selva” ha proceduto al controllo di una autovettura con targa francese con a bordo due cittadini dei paesi dell’est.
Gli occupanti venivano trovati in possesso di moltissime bottiglie di superalcolici di varie marche, per un valore di mercato di diverse centinaia di euro di presumibile provenienza illecita. Al controllo delle banche dati, a carico degli stessi, risultavano numerosi precedenti di polizia. Si procedeva al sequestro della merce rinvenuta,   con contestuale denuncia  per il reato di ricettazione. Uno dei 2 stranieri risultava già inottemperante ad un precedente decreto di espulsione ed annoverava a suo carico vari precedenti penali per reati predatori. Nei confronti di entrambi gli extracomunitari, ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono state avviate le procedure per l’espulsione ed uno di loro è stato accompagnato nella mattinata odierna presso il Centro di Permanenza e Rimpatri di Potenza.

Fonte: Questura di Frosinone 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Teatro tra le porte con Fabrizio Giannini

Articolo Successivo

Frosinone, Guasto all'impianto Serrapane di Amaseno: Sospensione idrica improvvisa

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

22/07/2022

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

22/06/2022

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

08/11/2021