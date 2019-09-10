Frosinone, Solidiamo: entro il 16 l'invio dei redditi

ettimana successiva, nella stessa location, toccherà ai comprensivi. La priorità, anche nel caso di questa edizione, è stata assegnata agli studenti da poco diplomati, per permettere loro di usufruire delle borse di studio per l’iscrizione al primo anno dei corsi universitari.

Dal 2012, infatti, il Comune di Frosinone compie una selezione tra tutti i giovani frequentanti le scuole del capoluogo, fondata sulle segnalazioni di insegnanti e dirigenti, relative ai meriti particolari e all'eccellente rendimento ottenuto nel precedente anno scolastico. In questo modo, vengono individuati gli alunni beneficiari delle borse di studio e dei premi finanziati con i fondi di "Solidiamo", derivanti dalla riduzione del 50% dei gettoni di presenza assegnati al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri ed al Presidente del Consiglio Comunale. Gli studenti che, dunque, sono stati segnalati dagli istituti per ricevere le borse di studio e i premi nell’ambito di Solidiamo, avranno tempo fino a lunedì 16 settembre alle 18 per presentare al protocollo del Comune di Frosinone (piazza VI dicembre) il modello di autocertificazione del reddito: coloro che dovessero far pervenire all’Ente la documentazione reddituale dopo la data indicata, ovvero non farla pervenire affatto, saranno inseriti, direttamente, all’interno della fascia reddituale più alta. Ciò, pertanto, potrebbe comportare l’assegnazione dei premi relativi agli abbonamenti al cinema e allo stadio, ma non i premi in denaro previsti per le borse di studio.

Fonte: Comune di Frosinone