Frosinone, Contrasto al compimento dei furti: controlli e perquisizioni a sorpresa

Redazione Avatar

di Redazione

09/09/2019

Questa mattina all’alba equipaggi in motocicletta dei “ falchi “della  Squadra Mobile  e  le Volanti della Questura, sulla base di articolati approfondimenti investigativi, hanno effettuato  una serie di  controlli e perquisizioni a sorpresa a Frosinone, Ferentino e Ceccano,  nell’ambito dell’azione mirata a  contrastare il compimento  di furti  nel capoluogo e nei paesi limitrofi.
Le operazioni   hanno consentito il rinvenimento di una  replica  di pistola  modificata  e una serie di coltelli e armi da taglio appartenenti ad un cittadino rumeno, pluripregiudicato, che è stato segnalato anche per il possesso di sostanza stupefacente.

Fonte: Questura di Frosinone 

