Frosinone, Contrasto al compimento dei furti: controlli e perquisizioni a sorpresa

Questa mattina all’alba equipaggi in motocicletta dei “ falchi “della Squadra Mobile e le Volanti della Questura, sulla base di articolati approfondimenti investigativi, hanno effettuato una serie di controlli e perquisizioni a sorpresa a Frosinone, Ferentino e Ceccano, nell’ambito dell’azione mirata a contrastare il compimento di furti nel capoluogo e nei paesi limitrofi.

Le operazioni hanno consentito il rinvenimento di una replica di pistola modificata e una serie di coltelli e armi da taglio appartenenti ad un cittadino rumeno, pluripregiudicato, che è stato segnalato anche per il possesso di sostanza stupefacente. Fonte: Questura di Frosinone