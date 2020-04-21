Frosinone, Scuola Maiuri: avanti con la nuova palestra

lla società Di Girolamo Engineering, mentre è stato indicato quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Damiano Bauco.

La scuola primaria con sede in viale Tevere sarà, infatti, dotata di una palestra nuova, per consentire l'esercizio della pratica sportiva in loco ai numerosi studenti che frequentano il plesso scolastico, in totale sicurezza. L’amministrazione Ottaviani, dopo aver inoltrato diverse richieste di finanziamento, ha ottenuto un contributo di un milione di euro circa per la struttura deputata all’attività fisica dei piccoli alunni, che potrà ospitare, in futuro, anche nuove attività didattiche ed extradidattiche, di carattere ludico e ricreativo. L’amministrazione Ottaviani sta proseguendo, dunque, nella riqualificazione edilizia del patrimonio scolastico di competenza comunale, su cui sono stati investiti, nel corso degli ultimi anni, oltre due milioni di euro tra manutenzioni ordinarie ed interventi di natura straordinaria, sia sotto il profilo della staticità che della sicurezza generale e della riqualificazione dei singoli plessi. Le risorse finanziarie che il Comune di Frosinone riesce a reperire, anche attraverso gli oneri concessori e gli altri introiti generati dalle attività amministrative dell'ufficio urbanistica, vengono, infatti, reimpiegate prioritariamente per la manutenzione dei plessi pubblici, con un'attenzione particolare per le scuole e per i luoghi di socializzazione collettiva.

Fonte: Comune di Frosinone