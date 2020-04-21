Frosinone, Nuova rotatoria e area camper in Città

al riassetto viario ed urbanistico delle aree su cui sorgono alcune infrastrutture strategiche del capoluogo. Per quanto riguarda la parte progettuale relativa alla rotatoria di Via Fabi, inoltre, questa si propone di ottenere un deciso miglioramento e potenziamento della sicurezza stradale già definita, davanti all'ingresso principale della più importante struttura sanitaria della provincia di Frosinone.

La scelta di collocare la nuova area per la sosta dei camper, nel parcheggio prospiciente via Fedele Calvosa, a breve distanza non solo dal nuovo stadio, ma anche dallo stesso ospedale "Spaziani", inoltre, è funzionale a poter offrire all’utenza del nosocomio un punto di servizio per coloro che assistono i propri congiunti in degenza presso la struttura, provenendo anche da fuori provincia.

Senza contare la circostanza che le associazioni di camperisti presenti sull'intero territorio nazionale hanno, spesso, fatto pervenire richieste di stazionamento all'interno del perimetro comunale, per esigenze turistiche o per ragioni connesse all'effettuazione di eventi culturali e sportivi all'interno del capoluogo.

Il progetto, redatto dal settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, con il dirigente arch. Giuseppe Sorrentino, coordinato dall’assessore Fabio Tagliaferri, sarà realizzato mediante l’adozione di predisposizione di una o più barre che autorizzino l’accesso specifico all’area sosta per i camper. Il costo totale dell’intervento è pari a 114.611,65 euro. Fonte: Comune di Frosinone

La giunta Ottaviani, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di miglioramento sulla rotatoria di via Armando Fabi, intersezione con via Fanelli, e di realizzazione di uno stallo di sosta camper nel parcheggio in via Fedele Calvosa. L’intervento rientra nell'ambito dell’accordo di programma ratificato con la Regione Lazio e la ASL di Frosinone, in relazione