Frosinone, Prosegue la progettazione delle piste ciclabili

Proseguono gli interventi dell'amministrazione Ottaviani a favore di una migliore qualità dell’aria e della promozione della mobilità alternativa e, soprattutto, ecosostenibile. Nell’ambito della realizzazione del "Sistema di piste ciclabili in Città” (1° Stralcio”), il Comune di Frosinone ha affidato, in questi giorni, gli incarichi professionali per la relazione geologica e modellazione sismica, propedeutica alla richiesta di autorizzazione sismica. Il Progetto di fattibilità tecnico-economica, infatti, è stato approvato nei mesi scorsi tramite deliberazione di Giunta Comunale, a cui ha fatto seguito la Determinazione Dirigenziale con cui venivano affidati gli incarichi professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori dell’opera. L’importo complessivo del "Sistema di piste ciclabili in Città (1° Stralcio”) è di € 700.000,00 per il collegamento del tratto del Quartiere dello Scalo Ferroviario con il Parco Fontanelle posto nelle immediate adiacenze del Parco Matusa, con uno stanziamento di circa 300.000 euro a carico del bilancio comunale, derivante dall’alienazione di immobili facenti parte del patrimonio dell’Ente. Lo studio di fattibilità ha portato ad individuare come intervento da privilegiare la realizzazione di una pista ciclabile, che metta in collegamento l’area del quartiere Scalo, con l’area delle “Fontanelle” posta nelle immediate vicinanze del Parco Urbano del Matusa, che di per sé costituirà uno stralcio funzionale, inteso come primo step di un più complesso sistema di piste ciclabili interconnesse tra loro, per il collegamento delle altre aree ciclabili già presenti in Città (quella realizzata longitudinalmente alla strada Ex Monti Lepini e quella del Quartiere Selva Piana). È prevista, inoltre, la realizzazione di diverse tipologie di piste ciclabili in relazione alle caratteristiche locali delle diverse zone sulle quali saranno allocate. Nell’intervento generale, figurano: quelle realizzate all’interno della sede stradale esistente a senso unico di marcia e con pista ciclabile a senso unico, separata dal flusso del traffico da idoneo cordolo e strisce; all’interno della sede stradale esistente a doppio senso di marcia e con pista ciclabile a senso unico, separata dal flusso del traffico da idoneo cordolo e strisce; su aree completamente al di fuori delle zone aperte al traffico veicolare e completamente dedicate al traffico ciclabile. Sono in programma, inoltre, una serie di operazioni atte al riordino del traffico veicolare e pedonale, sempre nell’ottica di una migliore razionalizzazione e funzionalità del progetto. In particolare, in Via Puccini, verrà realizzato un tratto viario che, oltre a contenere la corsia dedicata al traffico ciclabile, ne avrà una dedicata al traffico veicolare verso la Scuola Media “L. Pietrobono” (per i genitori che accompagnano gli alunni a scuola), oltre a un’ulteriore corsia di affiancamento degli autobus di linea ad uso sia degli alunni che dei pendolari e degli utenti della vicina stazione ferroviaria. Tra gli altri progetti in cantiere, è anche prevista la trasformazione del tratto stradale di Fontana Unica con l’istituzione di un senso unico di circolazione in direzione del Parco Matusa, al fine di migliorare le geometrie stradali ponendo in uno stato di maggiore sicurezza gli utilizzatori della pista ciclabile. Tutti gli interventi sono concepiti con l’intento di velocizzare i tempi di percorrenza dei mezzi a combustione e, di conseguenza, ridurre le emissioni di gas di scarico.

Fonte: Comune di Frosinone