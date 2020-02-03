Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, L'Associazione Codici vince anche a Milano

Redazione Avatar

di Redazione

03/02/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, L'Associazione Codici vince anche a Milano
L’associazione Codici corsara a Milano. Una famiglia  di consumatori di Verona difesa dall’Avv. GIAMMARCO FLORENZANI è riuscita ad ottenere il riconoscimento degli interessi della serie p dal ventesimo al trentesimo anno per i tanti buoni della serie p che nel 1986 erano  stati convertiti nella serie Q con decreto ministeriale. L’arbitro bancario finanziario di Milano ha dato ragione ai consumatori difesi dall’Avv FLORENZANi contro Poste Italiane in virtù del fatto che i buoni erano successivi al decreto ministeriale e che quindi nel caso va considerata la capacità dell’intermediario di contrattare interesse diverso da quello pattuito in decreto seppur per errore formale dello stesso.
Ennesima vittoria per Codici e per lo Studio Legale Tributario - dichiara l’Avv. giammarco Florenzani -  speriamo che in futuro poste italiane  si uniformi all’ormai concorde giurisprudenza che per l’ennesima volta ci ha visto dalla parte della ragione.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uil di Frosinone, Crescono gli infortuni nel Sud del Lazio

Articolo Successivo

Frosinone, Un arresto: ruba champagne in un negozio

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023