Frosinone, L'Associazione Codici vince anche a Milano
di Redazione
03/02/2020
L’associazione Codici corsara a Milano. Una famiglia di consumatori di Verona difesa dall’Avv. GIAMMARCO FLORENZANI è riuscita ad ottenere il riconoscimento degli interessi della serie p dal ventesimo al trentesimo anno per i tanti buoni della serie p che nel 1986 erano stati convertiti nella serie Q con decreto ministeriale. L’arbitro bancario finanziario di Milano ha dato ragione ai consumatori difesi dall’Avv FLORENZANi contro Poste Italiane in virtù del fatto che i buoni erano successivi al decreto ministeriale e che quindi nel caso va considerata la capacità dell’intermediario di contrattare interesse diverso da quello pattuito in decreto seppur per errore formale dello stesso.
Ennesima vittoria per Codici e per lo Studio Legale Tributario - dichiara l’Avv. giammarco Florenzani - speriamo che in futuro poste italiane si uniformi all’ormai concorde giurisprudenza che per l’ennesima volta ci ha visto dalla parte della ragione.
