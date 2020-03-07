Frosinone, Rinviate le elezioni del Consiglio dei giovani

Le operazioni di voto per l’elezione del Consiglio dei giovani del Comune di Frosinone, previste per domenica 15 marzo, sono state rinviate; una nuova data sarà comunicata successivamente. Le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 inerente all’adozione di misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del Covid-19, prevedono infatti la sospensione, fino al 3 aprile, di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Fonte: Comune di Frosinone