Frosinone, Rinviato lo spettacolo teatrale “Non è vero ma ci credo”
di Redazione
07/03/2020
Lo spettacolo previsto lunedì 9 aprile al teatro comunale Nestor, “Non è vero ma ci credo” con Enzo Decaro, nell’ambito della stagione teatrale organizzata dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con l’Atcl e con il contributo della Banca Popolare del Frusinate, è stato annullato; una nuova data sarà comunicata successivamente. Le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 inerente all’adozione di misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del Covid-19, prevedono infatti la sospensione, fino al 3 aprile, di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Fonte: Comune di Frosinone
