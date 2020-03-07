Frosinone, Rinviato lo spettacolo teatrale “Non è vero ma ci credo”

nistri del 4 marzo 2020 inerente all’adozione di misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del Covid-19, prevedono infatti la sospensione, fino al 3 aprile, di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Lo spettacolo previsto lunedì 9 aprile al teatro comunale Nestor, “Non è vero ma ci credo” con Enzo Decaro, nell’ambito della stagione teatrale organizzata dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con l’Atcl e con il contributo della Banca Popolare del Frusinate, è stato annullato; una nuova data sarà comunicata successivamente. Le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Mi

