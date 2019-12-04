Frosinone, Proseguono gli appuntamenti per “Frosinone città delle luci”

Il programma degli eventi, stilato dagli assessorati comunali al centro storico, al commercio e alla cultura (coordinati, rispettivamente, da Rossella Testa, Antonio Scaccia e Valentina Sementilli) prevede, attualmente, una serie di eventi per tutto il mese di dicembre. Venerdì 6 dicembre, presso l'auditorium "Paris" del Conservatorio "Refice" di Frosinone alle 18, si terrà il recital del m° Donato Di Stefano in occasione del 30° anno di carriera internazionale. Sabato 7 dicembre, spazio al divertente spettacolo per bambini di Nonno Cipollone in piazzale Vittorio Veneto alle 17 (a cura della Pro Loco di Frosinone). Domenica 8, in largo Turriziani alle 11, “La natività nel mondo e nella Ciociaria”, esposizione di Alberto Spaziani. La stessa location, alle 15, ospiterà, dalle 15 alle 20, “Panettone in centro”, con la realizzazione del dolce per eccellenza del Natale in formato maxi, decorato da allievi e pasticceri della scuola di formazione Asso Eventi Form Lazio, guidati dalla docente Deborah Caratelli. Parteciperà straordinariamente all’evento anche la chef Katia Malizia. Degustazione prodotti dolciari natalizi a cura degli esercizi commerciali del centro storico e delle aziende di Confartigianato Imprese, vini e bollicine. Presenti anche la scuola alberghiera di Ceccano e Nonno Cipollone con il suo show amatissimo dai più piccoli; in scaletta Luminescenze, artisti di strada a cura di Enrico Pro, zampogne e ciaramelle itineranti. Negli spazi della Villa comunale proseguirà, infine, fino al 12 dicembre, la mostra di pittura di Mario Casalese (a cura di Alfio Borghese) dal titolo "Indiscrete incursioni".

Fonte: Comune di Frosinone