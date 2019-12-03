Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Contrastiamo la ludopatia: “Non giocarti la vita”

Redazione Avatar

di Redazione

03/12/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Contrastiamo la ludopatia: “Non giocarti la vita”
Si terrà venerdì 6 dicembre alle 10 presso la Casa della Cultura di Frosinone (ex Mattatoio) il convegno dal titolo “Non giocarti la vita”, sulla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. L’iniziativa, organizzata dal Distretto Sociale B, di cui il Comune di Frosinone è capofila, con l’associazione No Game, sarà aperta dal saluto delle autorità presenti. Seguiranno gli interventi di Valerio de Gioia, Giudice I Sez. Penale Tribunale di Roma; Tiberio Patrizi, Presidente Associazione No Game; Manuela Bianchi, Psicologa, Associazione No Game; Valentina Cedrone Assistente Sociale No Game. Modera il giornalista e scrittore Emilio Orlando.
La scaletta della giornata prevede anche la testimonianza di un giocatore d’azzardo. Il convegno di venerdì 6 dicembre si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), portate avanti dal Comune, in qualità di capofila del Distretto Sociale, già con l’avvio dello sportello dello Sportello informativo dedicato al contrasto alla ludopatia in Via Francesco Chiappini. Il servizio, gestito dall’Associazione “No Game” onlus, è attivo il lunedì e il sabato dalle 9 alle 13; il mercoledì e il venerdì dalle 14.30 alle 19. Lo sportello, nell’ambito degli interventi di contrasto messi in atto dall’amministrazione Ottaviani nei confronti di una dipendenza patologica dalle conseguenze drammatiche, ha la funzione primaria di creare specifici spazi di informazione, riflessione e ascolto per offrire informazioni chiare e di immediata utilità sulla natura della dipendenza, orientando, quindi, i beneficiari ai percorsi di valutazione, sostegno e trattamento disponibili sul territorio.
Fonte: Comune di Frosinone
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Proseguono gli appuntamenti per “Frosinone città delle luci”

Articolo Successivo

Frosinone, Dal Comune contributi per gli affitti

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023