Pontecorvo, Mostra di pittura storica

Redazione Avatar

di Redazione

05/12/2019

Si informa la cittadinanza che dal giorno 8 dicembre 2019 al 15 dicembre 2019 vi sarà in esposizione presso la Biblioteca Comunale di Pontecorvo sita in Via XXIV Maggio, 104, una mostra di pittura storica denominata “Ritorno al passato” di Rocco Tanzilli ed un’esposizione in contemporanea di Daniela Mancone. Orari visita: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Fonte: Comune di Pontecorvo 

Redazione Avatar
Redazione

