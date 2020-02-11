Frosinone, Pluripregiudicato: eseguita la carcerazione

Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno dato seguito ad un ordine di esecuzione per la carcerazione di un cittadino italiano, residente a Frosinone, resosi responsabile di furto aggravato, conducendolo presso la Casa Circondariale di Frosinone dopo averlo prelevato dalla propria abitazione. Il trentanovenne era stato giudicato e condannato dal Tribunale ma aveva fatto ricorso avverso la sentenza. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha però respinto il ricorso e disposto per l’uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti, la detenzione in carcere per espiare la pena residua di mesi sei di reclusione.

Fonte: Questura di Frosinone