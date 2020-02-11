Caricamento...

Frosinone, Pluripregiudicato: eseguita la carcerazione

Redazione Avatar

di Redazione

11/02/2020

Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno dato seguito ad un ordine di esecuzione per la carcerazione di un cittadino italiano, residente a Frosinone, resosi responsabile di furto aggravato, conducendolo presso la Casa Circondariale di Frosinone dopo averlo prelevato dalla propria abitazione. Il trentanovenne era stato giudicato e condannato dal Tribunale ma aveva fatto ricorso avverso la sentenza. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha però respinto il ricorso e disposto per l’uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti, la detenzione in carcere per espiare la pena residua di mesi sei di reclusione.

Fonte: Questura di Frosinone

Redazione Avatar
Redazione

