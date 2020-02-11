Frosinone, Ottaviani: giorno del ricordo, patrimonio dell'intero Paese

dolore, ingiustizie. È il caso del velo che ha coperto, per quasi cinquant’anni, la vicenda delle foibe istriane, una ferita ancora aperta nella storia del nostro Paese, commemorata solo a partire dal 10 febbraio del 2005, con l'istituzione del giorno del ricordo.

Uomini e donne - appartenenti a ogni credo politico - cattolici, uomini di chiesa, anziani e bambini, furono vittime di una vera e propria persecuzione, senza contare il dramma degli esuli. Attraverso l’affermazione dell’humanitas e dei valori fondanti della nostra società – l’inclusione, la pace, la tolleranza, la solidarietà, la coesione sociale – va condannato, quindi, con forza, ogni atto dettato dalla violenza, dall'intolleranza e dal rifiuto del sentimento democratico.