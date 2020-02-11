Frosinone, Sospensione idrica Acea: le strade interessate

Acea Ato5 ha comunicato l’elenco delle strade del capoluogo interessate dalla sospensione del flusso idrico prevista per martedì 11 febbraio, dalle ore 08:00 fino alle ore 23:00. A seguito della comunicazione riguardante gli interventi previsti da Acea Ato5, per martedì, il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha disposto la chiusura per l’intera giornata di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli Asili Nido e di ogni altra struttura didattica del territorio comunale. L’ordinanza è stata emessa al fine di tutelarne le condizioni igienico-sanitarie oltre che in relazione alle esigenze idriche connesse agli impianti di riscaldamento. Da Acea, fanno sapere che Il regolare ripristino del servizio è previsto durante la notte tra i giorni 11 e 12 febbraio 2020 (salvo imprevisti). Corso Della Repubblica, Largo Aonio Paleario, Largo Gabriele Grande, Largo Norberto Turriziani, Largo Pietro Tiravanti, Largo San Silverio, Largo Sant'ormisda, Piazza Benedetto Cairoli, Piazza Della Liberta', Piazza Domenico Ed Emilio Diamanti, Piazza Giuseppe Garibaldi, Piazza Iv Novembre, Piazza Luigi Valchera, Piazza Raffaele Scappaticci, Piazza Risorgimento, Piazza San Tommaso D'aquino, Piazza Santa Maria, Piazza Santo Padre Pio, Piazza Vi Dicembre, Piazzale Vittorio Veneto, Via Alcide De Gasperi, Via Alessandro Ciamarra, Via Angelo Barletta, Via Antonio Labriola, Via Aonio Paleario, Via Archimede Petraia, Via Artemisia Gentileschi, Via Belvedere, Via Bruno Carloni, Via Castagneto, Via Cavour, Via Colle, Via Colle Campagiorni, Via Colle San Pietro, Via Colonie Romane, Via Coroni, Via Dei Vignali, Via Del Carbonaro, Via Del Cipresso, Via Del Plebiscito, Via Della Forma, Via Della Polveriera, Via Delle Fosse Ardeatine, Via Domenico Antonio Guglielmi, Via Don Giuseppe Morosini, Via Epicuro, Via Firenze, Via Fratelli Bracaglia, Via Fratelli Maccari, Via Giardino, Via Gino Sellari, Via Giordano Bruno, Via Giovanni Amendola, Via Giuseppe Acciaccarelli, Via Giuseppe Baisi, Via Giuseppe Garibaldi, Via Ignazio Barbagallo, Via Lucrezio, Via Luigi Angeloni, Via Manfredi, Via Marco Minghetti, Via Marco Vipsanio Agrippa, Via Metabo, Via Moccia, Via Muro Rotto, Via Nicola Ricciotti, Via Normandia, Via Oreste Sindici, Via Parmenide, Via Peligni, Via Pescheria, Via Pitagora, Via Plinio Il Vecchio, Via Pozzillo, Via Quintino Sella, Via San Liberatore, Via San Lorenzo, Via San Martino, Via San Simeone, Via Silio Italico, Via Tibullo, Via Tomaso Albinoni, Via Urbano Rattazzi, Via Valle Cupa, Via Vignali, Via Vincenzo Bracaglia, Via Vincenzo Ferrarelli, Via Vittorio Marandola, Via Xx Settembre, Viale Cesare Battisti, Viale Ernesto Biondi, Viale Giacomo Matteotti, Viale Giuseppe Mazzini, Viale Roma, Viale San Gerardo Maiella, Vicolo Bastione, Vicolo Colle San Pietro, Vicolo Del Cipresso, Vicolo Moccia, Vicolo Rosati, Via Colle Cannuccio, Via Sant’angelo, Piazza Caduti Di Nassiriya, Piazza Caduti Di Via Fani, Piazza Fiume, Piazza Martiri Di Valle Rotonda, Piazza Volturno, Piazzale De Matthaeis, Piazzale Madonna Della Neve, Strada Regionale 155 Per Fiuggi, Strada Statale 155 Per Fiuggi, Strada Statale 214 Maria E Isola Casamari, Via Adige, Via Alatri, Via Alberto Sordi, Via Aldo Moro, Via Aristotele, Via Arno, Via Baden Powell, Via Casilina Nord, Via Cavoni, Via Colle Cottorino, Via Colli Vecchi E Nuovi, Via Cona, Via De Carolis, Via De Matthaeis, Via Dei Maestri Del Lavoro, Via Del Casone, Via Della Dogana, Via Della Prima Regio, Via Delle Cese, Via Delle Ninfe, Via Delle Pampas, Via Diogene, Via Fedele Calvosa, Via Fratelli De Filippo, Via Fratelli Rosselli, Via Isonzo, Via La Botte, Via La Francesca, Via Lago Di Como, Via Lago Di Garda, Via Lago D’iseo, Via Lago Maggiore, Via Lago Trasimeno, Via Madonna Della Neve, Via Madonna Delle Rose, Via Marcello Mastroianni, Via Marco Tullio Cicerone, Via Maria, Via Marittima, Via Mastruccia, Via Mola Nuova, Via Mola Vecchia, Via Per Casamari, Via Pescennio Nigro, Via Piave, Via Pier Delle Vigne, Via Platone, Via Po, Via Ponte Della Fontana, Via San Giuseppe, Via Socrate, Via Tagliamento, Via Termini D'alatri, Via Tiburtina, Via Tommaso Landolfi, Via Vado Del Tufo, Via Vincenzo Simoncelli, Via Vittorio Gassman, Via Zenone, Viale Tevere, Viale Volsci, Via Castagnola, Via Ceccano, Via Cosenza, Via Foresta Le Monache, Via Francesco Petrarca, Via Gaeta, Via Giuseppe Saragat, Via Pratillo, Via San Giuliano, Via Valle Contessa, Via Variante Casilina, Viale America Latina, Viale Dell'olmo, Piazzale Antonio Gramsci, Via Braccio Cisterna, Via Casilina Sud, Via Celestino V, Via Cerceto, Via Cisterna, Via Colle Maladei, Via Dante Alighieri, Via Degli Ulivi, Via Del Poggio, Via Dell'acquedotto Romano, Via Dell'amazzonia, Via Dell'artigianato, Via Delle Centurie, Via Delle Fonti, Via Delle Ginestre, Via Delle Naiadi, Via Fonte Corina, Via Francesco Brighindi, Via Francesco Chiappini, Via Lecce, Via Montecassino, Via Pozzolina, Via Prefelci, Via San Magno, Via Vetiche, Viale Guglielmo Marconi, Viale Napoli, Via Bagni, Via Colle Marte, Via Colle Roffio, Via Colle Vecchini, Via Gabriele Grande, Via Maniano, Via Moletta, Piazzale Dello Sport, Piazzale Vienna, Strada Statale 156 Monti Lepini, Via Anagni, Via Armando Fabi, Via Arpino, Via Berna, Via Carlo Conti, Via Carlo Emanuele Buscaglia, Via Casale Ricci, Via Casaleno, Via Cese Corridori, Via Colle Castagno, Via Colle Fiore, Via Colle Iannini, Via Degli Aurunci, Via Degli Equi, Via Degli Osci, Via Dei Lari, Via Dei Sabini, Via Dei Sanniti, Via Giovanni Agusta, Via La Torre, Via Salci, Via Selva Casilina, Via Selva Polledrara, Via Sodine, Via Tumoli, Via Valle Fioretta, Viale Amsterdam, Viale Bruxelles, Viale Madrid, Viale Michelangelo, Viale Olimpia, Viale Parigi, Viale Strasburgo, Via Capo Barile, Via Cervona, Via Colle Melocce, Via Forcella, Via Impradessa Ii, Via Pignatelle, Via Corina, Via Impradessa ,Via Mola Di Torr1ce, Via Sant'alfonso Maria De' Liguori, Via Valle Corina.

Fonte: Comune di Frosinone