Frosinone, ottimizzazione del servizio scuolabus.

gli ultimi anni, aveva deliberato di lasciare invariati i costi per l’utenza per il servizio di trasporto scolastico, ribadendo così anche la volontà di sostenere il diritto allo studio a favore degli alunni residenti nel territorio comunale e di disincentivare l’utilizzo di trasporti individuali a favore di quelli collettivi, a tutela dell’ambiente. Per questo motivo, nonostante gli investimenti compiuti, da parte dell'amministrazione, nel settore del servizio di trasporto scolastico (in assenza di adeguati contributi statali e regionali), si è reso necessario un intervento di ottimizzazione per continuare ad assicurare un servizio di qualità all'utenza.

Al fine di implementare il servizio nella città per le zone periferiche, l’amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato ai servizi sociali coordinato da Massimiliano Tagliaferri, ha attivato, per il prossimo anno scolastico, un servizio navetta aggiuntivo con due pulmini, che osserveranno un orario spezzato, con capienza complessiva di 75 posti. L’occupazione dei posti totali, come da indicazioni del settore welfare, dunque, sarà garantita, in via prioritaria, agli alunni la cui certificazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza risulti inferiore ai 12.000 euro/annua, e agli alunni con disabilità.

La giunta comunale, nella medesima delibera, in considerazione dell’eccedenza di 10 autisti di scuolabus di cui 2 utilizzati, a fronte dell’equilibrio economico finanziario del servizio, dà indicazioni al dirigente di verificare l’eventuale riconversione del personale quali ausiliari del traffico, in materia di attività di segnaletica stradale o altri servizi affidati all’esterno con relativo corrispondente risparmio della spesa sostenuta, fermo restando che, in caso di ricollocazione, il personale dovrà provvedere ad eventuali sostituzioni degli autisti di scuolabus restanti.

La giunta Ottaviani, in questi giorni, sta cercando di trovare la possibilità di sostenere le famiglie di quanti intendono avvalersi del servizio dello scuolabus, dopo che diverse sezioni della Corte dei Conti hanno statuito che il trasporto scolastico debba ritenersi un servizio a domanda individuale, senza l'opzione che lo stesso possa ricadere sulla fiscalità generale di tutti i cittadini. La giunta Ottaviani, in realtà, ne

Fonte: Fonte Comune di Frosinone