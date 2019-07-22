Frosinone, Festival Conservatori: conclusa la seconda settimana

ione, ossia il maestro Beppe Vessicchio. Questa la classifica al 20 luglio: 95,67 punti, Gymnasium quartet (Salerno-Frosinone); 93,33 punti per AP Project (Napoli); 90,40 punti, Francesco De Simone (Campobasso). Seguono, con il punteggio di 89, Redneko Plane (Piacenza - Pavia), I Notturni (Vicenza – Padova) a 88,40, il quartetto del Conservatorio di Trapani (88,20), Micromega (Pescara) a 83,13, Federico Valerio Crivicich (Como) a 81,93, Ctrl-z (Pescara) a 81,67 e Cantiere 164 (Cuneo) a 72,20.

Tra le conferme di questa edizione, il concorso “Riscopriamo il centro storico”, ideato dal Ced comunale. Info e regolamento all’indirizzo https://www.comune.frosinone.it/pagina349_concorso-riscopri…. Il calendario di domenica 21 luglio, dalle 21.15, vede in gara Lorenzo Cellupica (Frosinone), Neapolis Saxophone ensemble (Napoli), Marco Martellini & l’Espatrio (Rovigo-Vicenza). La settimana finale si aprirà giovedì 25 con Zarrinchang trio (Torino) e i Trillanti; esibizione fuori concorso del liceo musicale dell’Iis Bragaglia di Frosinone. La settima edizione è realizzata con il contributo di Banca Popolare del Cassinate (main partner dell’evento), con Unindustria, Consorzio per lo sviluppo Industriale, Gruppo L’Automobile, Klopman, 7Sette e De Vizia.

Fonte: Comune di Frosinone