Frosinone, Comune: scerbatura in tutta la città.

L’amministrazione Ottaviani, tramite l’assessorato all’ambiente, coordinato da Massimiliano Tagliaferri, sta proseguendo negli interventi di scerbatura in tutte le zone della città, sia in quelle centrali che periferiche, per prevenire la diffusione di malerbe. Le operazioni hanno coinvolto, nei giorni scorsi, Via Amendola, via Fratelli Maccari, via Fratelli Bragaglia, Piazza Campagiorni, via Luigi Angeloni, Piazza Valchera (incluse le le scalinate), Via Simeone, Via Michelangelo, Via Alcide De Gasperi, Piazza San Tommaso d'Aquino, piazza Santa Maria. Le attività saranno portate avanti anche nelle prossime settimane, nell’ambito degli interventi programmati e posti a carico del concessionario dei servizi ambientali, De Vizia transfer.

Fonte: Comune di Frosinone