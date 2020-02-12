Ceprano, Sospensione idrica per lavori di manutenzione

- via Serole
- via Pozzillo
- località Colle Frattuccio
- località Ponte Rotto
- via Ripi
- via Colle Sepe
- via Moricine
- via Sterpare
- zone limitrofe
Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).
Fonte: Acea Ato 5
Caricamento...
venerdì, il 23 gennaio 2026
di Redazione
12/02/2020
Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).
Fonte: Acea Ato 5
Articolo Precedente
Colle San Magno, Sospensione idrica
Articolo Successivo
Frosinone, Ottaviani: giorno del ricordo, patrimonio dell'intero Paese