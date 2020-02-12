Caricamento...

Ceprano, Sospensione idrica per lavori di manutenzione

di Redazione

12/02/2020

Ceprano, Sospensione idrica per lavori di manutenzione
  • via Serole
  • via Pozzillo
  • località Colle Frattuccio
  • località Ponte Rotto
  • via Ripi
  • via Colle Sepe
  • via Moricine
  • via Sterpare
  • zone limitrofe

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Fonte: Acea Ato 5 

