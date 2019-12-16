Frosinone, Ottaviani: all'Aldo Moro, responsabilità non solo dei vandali

tà della loro condotta, si rechino il prima possibile presso un posto di Polizia Giudiziaria, per confessare ed assumersi la paternità di quanto accaduto.

Certamente, però, è inconcepibile che il Dirigente scolastico non abbia permesso ai tecnici comunali di installare le telecamere, dopo che, peraltro, sono state comprate, sostenendo che alcuni sindacati sarebbero stati contrari. Del resto, il Comune non intendeva certo spiare chicchessia ma, semplicemente, vedere cosa succedesse nei locali della scuola, dopo l'orario di chiusura. Per fatti analoghi, all'interno della "Rinascita", dove è stata permessa l'installazione delle telecamere comunali, siamo riusciti ad individuare, attraverso l'opera delle Forze dell'Ordine, i responsabili di alcuni furti e di danneggiamenti, assicurandoli alla Giustizia.