Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, La città a passeggio

Redazione Avatar

di Redazione

16/12/2019

Frosinone, La città a passeggio
Aumenta l'afflusso e il gradimento, da parte di residenti e non residenti, alle isole pedonali, sia in via Aldo Moro che in corso della Repubblica, realizzate nell'ambito del progetto portato avanti dall’amministrazione comunale. Nel corso del weekend, infatti, in tanti hanno approfittato delle aree pedonalizzate, sia nella parte alta (che ospitava anche il tradizionale mercatino) che in quella bassa della città, per fare acquisti, passeggiare e incontrarsi, rinsaldando così quei valori di coesione sociale, confronto e partecipazione che uniscono l’intera comunità. Numerosi anche gli amanti dello sport che hanno inserito le aree cittadine senza auto all’interno del proprio percorso di allenamento, in bicicletta, in monopattino o praticando jogging. Diversi, infine, gli esercizi commerciali aperti che hanno potuto, così, cogliere le opportunità, in senso commerciale, delle isole pedonali nelle due zone della città. Inoltre, la favorevole sperimentazione delle rotatorie a De Matthaeis, nel corso degli ultimi giorni, ha incentivato ulteriormente l'accesso nei dintorni dell'area pedonale di via Aldo Moro, in quanto le auto hanno avuto la possibilità di transitare direttamente da via Marco Tullio Cicerone, ove insiste la villa comunale, fino a viale Roma, verso la parte alta della città, bypassando via De Matthaeis e via Adige.

Fonte: Comune di Frosinone

Frosinone, Ottaviani: all'Aldo Moro, responsabilità non solo dei vandali

Cassino, Maltrattamenti nei confronti del padre ultraottantenne: eseguita custodia cautelare in carcere

