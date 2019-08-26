Caricamento...

Tunisini e romeni potranno votare anche a Frosinone

26/08/2019

L'amministrazione Ottaviani ha concesso l'utilizzo di alcuni locali di proprietà comunale per l'effettuazione delle operazioni di voto concernenti il rinnovo delle assemblee legislative della Tunisia e della Romania, in favore dei cittadini stranieri attualmente presenti, regolarmente, sul territorio comunale.
Così come comunicato dal consolato di Tunisia in Italia, le elezioni presidenziali tunisine, a causa della recente scomparsa del Presidente Beji Caid Essebsi, si terranno dal 13 al 15 settembre 2019; confermate dal 4 al 6 ottobre, invece, le elezioni legislative. L’Ambasciata di Romania in Italia fa sapere che le consultazioni per l’elezione del Presidente della Romania si svolgeranno, invece, in due distinti turni. Il primo, dall’8 al 10 novembre; il secondo è fissato dal 22 al 24 novembre. In entrambi i casi, si voterà il venerdì dalle ore 12 alle ore 21; il sabato dalle 7 alle 21 e la domenica dalle 7 alle 23.59. I cittadini tunisini e romeni residenti a Frosinone, dunque, possono contattare, rispettivamente, il consolato di Tunisia e l’Ambasciata di Romania per tutte le informazioni relative alle modalità di voto.
L'esercizio del diritto di voto, nelle assemblee legislative dei Paesi di provenienza, da parte dei cittadini stranieri in regola - ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - rientra tra gli obblighi internazionali del nostro Paese e deve essere garantito come baluardo di libertà e di effettiva integrazione sociale.

Fonte: Comune di Frosinone 

