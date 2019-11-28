Frosinone, Nuovi parcheggi e strade tra via Marittima e via Mola Vecchia

uire che sarà rilasciato a favore del privato, ha ottenuto la realizzazione della nuova strada di collegamento tra via Marittima e via Mola Vecchia, che permetterà una maggiore fluidificazione del traffico su tutta l’area, in special modo nelle ore di punta.

Al nuovo assetto viario, inoltre, vanno ad aggiungersi anche nuovi posti auto che costituiranno il parcheggio pubblico a servizio sia degli immobili, sia dei frequentatori del Parco del Matusa.

La Giunta comunale, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato alcune modifiche alla convenzione che disciplina il diritto di costruzione di alcuni operatori privati, che hanno presentato proposte di edificazione nell’area esterna rispetto al Parco del Matusa, rendendo possibile il completamento dell’urbanizzazione a ridosso della sede viaria. L’amministrazione Ottaviani, nel relativo permesso a costr

Fonte: Comune di Frosinone