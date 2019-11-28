Caricamento...

Frosinone, Sciopero USB del 29 novembre

Redazione

Redazione

28/11/2019

In conseguenza dello sciopero generale indetto da USB per l'intera giornata del 29 novembre 2019, alcune corse del Trasporto Pubblico Locale potrebbero subire variazioni. Saranno garantite le fasce di garanzia che, per il personale viaggiante, sono da inizio turno sino alle ore 8:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Fonte: Comune di Frosinone

Redazione

