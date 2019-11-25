Frosinone, Protezione civile: assegnate le benemerenze.

enti.

L'amministrazione sostiene ogni intervento che vada nella direzione della implementazione della coesione sociale: obiettivo, questo, perseguito anche dal gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile che, con la propria dedizione e la professionalità, rappresenta un esempio reale e concreto di capacità di dare agli altri, a beneficio della propria comunità – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - Il servizio svolto dai volontari, infatti, è indispensabile e di grande impatto sulla popolazione che, anche nei momenti di incertezza o di paura derivanti da fenomeni atmosferici o sismici, è subito rassicurata dalle vostre divise, dalle vostre parole, dal vostro operato, sempre efficace e determinante, un ausilio fondamentale specie per le persone più fragili. Il supporto del personale della Protezione Civile nei confronti del lavoro delle istituzioni rafforza il senso stesso di presenza dello Stato. È dovere dell’intera comunità, dunque – ha concluso – ringraziarvi di cuore per l’attività da voi condotta, soprattutto in materia di prevenzione, in cui recitate un ruolo fondamentale e insostituibile.

Severe le criticità meteorologiche che hanno investito, nel 2018, la Ciociaria, colpita, come in molti altri comuni del centro, da un’importante ondata di neve e gelo. In quei giorni, il Centro Operativo Comunale, coordinato personalmente dal sindaco, Nicola Ottaviani, e con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione comunale, compresi gli uomini della Polizia locale e i volontari della Protezione civile oltre che degli operatori di 15 aziende private, hanno prestato la propria attività in modo instancabile, effettuando decine di interventi con i mezzi meccanici, sia al centro che in periferia, per la salatura delle strade e lo spazzamento degli accumuli nevosi anche per consentire il transito ai mezzi di soccorso, assicurando la continuità della circolazione stradale e l’assistenza nei confronti delle famiglie in cui erano presenti anziani, persone non deambulanti o affette da patologie per cui erano richieste cure e necessità speciali. I volontari, anche in quell’occasione, dunque, si sono adoperati per ridurre al minimo i disagi dei cittadini di Frosinone, dando grande esempio di efficienza e di dedizione.

Fonte: Comune di Frosinone