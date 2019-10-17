Frosinone, Manifestazione di interesse per la realizzazione delle ciclabili
17/10/2019
Il settore Lavori Pubblici del comune di Frosinone, coordinato da Fabio Tagliaferri, ha avviato il procedimento per l’affidamento del Servizio tecnico per la Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, C.S.P. e C.S.E., relativo ai lavori per la realizzazione del “Sistema di piste ciclabili in Città”, per un importo pari ad € 38.819,00. Gli operatori economici saranno individuati tramite manifestazione d’interesse. È stato quindi approvato lo schema di avviso pubblico, che non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione. La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare un operatore o una rosa di operatori economici cui inviare richiesta di preventivo. L’affidamento, come già menzionato, ha per oggetto l’incarico di Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, C.S.P. e C.S.E.; il valore stimato dell’incarico è di € 38.819,00 oltre I.V.A. e oneri come per legge. Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i professionisti iscritti all’ordine degli Ingegneri e degli Architetti. La procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma del Mepa e pertanto i professionisti concorrenti devono essere abilitati al relativo bando del Mercato elettronico. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giuseppe Sorrentino; per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa e per informazioni tecniche è possibile rivolgersi agli Uffici del Settore LL.PP. a mezzo e-mail/p.e.c. al seguente indirizzo: [email protected]. Con il sistema integrato delle piste ciclabili, l'amministrazione Ottaviani intende perseguire ed attuare il piano della mobilità alternativa, rispetto ai veicoli a combustione, migliorando ulteriormente le abitudini di vita dei cittadini e la qualità dell'ecosisterma urbano.
