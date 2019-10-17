Frosinone, Studenti francesi e spagnoli in visita al Comune

, Ana Isabel Juàrez Manzana, Jesus Joaquin Perona Sanchez e Maria Isabel Puente Segura.

Il sindaco, Nicola Ottaviani, ha salutato gli ospiti in inglese, sottolineando l’importanza dell’Europa, istituzione già immaginata da Altiero Spinelli con il Manifesto di Ventotene e poi diventata realtà nei decenni successivi.

Il cammino intrapreso è quello giusto, ma deve essere percorso con decisione proprio dai ragazzi. L’Unione, da istituzione economica deve trasformarsi in un’entità politica: l’Europa - rivolgendosi al cuore e alla mente dei più giovani - nonostante i cambiamenti storici in corso, potrà così restare un punto di riferimento forte per tutti coloro che ne fanno parte e per il mondo intero,

ha dichiarato.

Diverse le domande rivolte dagli studenti al sindaco: politica, sanità, ambiente, passando per gli apprezzamenti sul cibo ciociaro e le curiosità sulle mansioni svolte dal primo cittadino. La visita si è conclusa con uno scambio di doni con i docenti delle scuole. Fonte: Comune di Frosinone

Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, e l’assessore al centro storico, Rossella Testa, hanno accolto in pomeriggio, nell’aula consiliare del Comune, gli studenti spagnoli e francesi partecipanti al progetto Erasmus Plus del Turriziani-Maccari. Ad accompagnarli, le docenti Annaluce Cappucci, Maria Teresa Cecconi, Deborah Marsinano, Tamara Minotti, con i colleghi Marlène Abguillerm, Lise Dréano, Claire Blangonnet