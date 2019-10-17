Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Studenti francesi e spagnoli in visita al Comune

Redazione Avatar

di Redazione

17/10/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Studenti francesi e spagnoli in visita al Comune
Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, e l’assessore al centro storico, Rossella Testa, hanno accolto in pomeriggio, nell’aula consiliare del Comune, gli studenti spagnoli e francesi partecipanti al progetto Erasmus Plus del Turriziani-Maccari. Ad accompagnarli, le docenti Annaluce Cappucci, Maria Teresa Cecconi, Deborah Marsinano, Tamara Minotti, con i colleghi Marlène Abguillerm, Lise Dréano, Claire Blangonnet, Ana Isabel Juàrez Manzana, Jesus Joaquin Perona Sanchez e Maria Isabel Puente Segura. Il sindaco, Nicola Ottaviani, ha salutato gli ospiti in inglese, sottolineando l’importanza dell’Europa, istituzione già immaginata da Altiero Spinelli con il Manifesto di Ventotene e poi diventata realtà nei decenni successivi.
Il cammino intrapreso è quello giusto, ma deve essere percorso con decisione proprio dai ragazzi. L’Unione, da istituzione economica deve trasformarsi in un’entità politica: l’Europa - rivolgendosi al cuore e alla mente dei più giovani - nonostante i cambiamenti storici in corso, potrà così restare un punto di riferimento forte per tutti coloro che ne fanno parte e per il mondo intero,
ha dichiarato.
Diverse le domande rivolte dagli studenti al sindaco: politica, sanità, ambiente, passando per gli apprezzamenti sul cibo ciociaro e le curiosità sulle mansioni svolte dal primo cittadino. La visita si è conclusa con uno scambio di doni con i docenti delle scuole.

Fonte: Comune di Frosinone 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Manifestazione di interesse per la realizzazione delle ciclabili

Articolo Successivo

Amaseno, Confcommercio apre una sede

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023