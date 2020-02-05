Frosinone, Lavori per la segnaletica orizzontale

A seguito delle indicazioni degli uffici comunali, in merito alle attività di realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale su tutto il territorio, per implementare la sicurezza della circolazione stradale di pedoni e automobilisti, si stanno effettuando, in questi giorni, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in corso della Repubblica, unitamente ad altre zone delle parte alta del capoluogo. Nei prossimi giorni, seguendo le indicazioni dell'amministrazione Ottaviani, gli addetti al servizio di manutenzioni proseguiranno le attività, soprattutto in prossimità di edifici pubblici e scuole, sia nella parte alta della città, che nella zona bassa del capoluogo.

Fonte: Comune di Frosinone