Frosinone, Presentazione del libro di Francesco Paolo Capone Segretario Generale dell’Ugl
di Redazione
05/02/2020
Venerdì (7 Febbraio) alle ore 17, presso la sala consiliare del Palazzo della Provincia di Frosinone, si terrà la presentazione del libro di Francesco Paolo Capone, Segretario Generale dell’Ugl, “#Populeconomy, l’economia per le persone e non per le élites finanziarie” con prefazione di Matteo Salvini. Il saggio, partendo dal fenomeno della globalizzazione, analizza l’attuale situazione economica ponendo l’accento sulle distorsioni delle politiche fondate sull’austerity e sulle conseguenze negative, in Italia, del Job’s Act. Oltre all’autore, prenderanno parte all’evento: Antonio Pompeo, Presidente della Provincia di Frosinone; Nicola Ottaviani, Sindaco di Frosinone; Fabiola Lamberti, Docente di Diritto del Lavoro Università Roma Tre; Carlo Buttaroni, Presidente Tecnè. Modera il giornalista Dario Facci.
