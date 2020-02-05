Caricamento...

Frosinone, "Strani vicini di casa" al teatro comunale

Redazione Avatar

di Redazione

05/02/2020

Frosinone,
Prosegue, con grande successo di pubblico, il cartellone della stagione di prosa autunnale, organizzata dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con l’Atcl e con il contributo della Banca Popolare del Frusinate. Venerdì 7 febbraio sarà la volta di “Quegli strani vicini di casa”, di Cesc Gay; con Kaspar Capparoni, Laura Lattuada, Attilio Fontana e Clizia Fornasier. Regia di Luigi Russo. Giulio e Anna sono una bella coppia: sposati da trent’anni, hanno una buona intesa intellettuale e caratteriale, a differenza della loro armonia sessuale che, negli ultimi anni, non è più quella di un tempo. Vanno avanti facendo finta di niente ma quando i nuovi vicini di casa, Toni e Laura - giovane coppia molto esuberante e disinibita - si fanno “sentire” attraverso le sottili mura che separano i due appartamenti, il problema, con relativo confronto, viene a galla. Ad Anna non resta che invitare i nuovi vicini per un aperitivo e affrontare civilmente la questione. L’incontro tra i quattro protagonisti svelerà tante verità nascoste e genererà momenti imbarazzanti ed esilaranti con un finale tutto da scoprire. I biglietti si possono acquistare presso il teatro comunale Nestor (348 7749362; [email protected]) e sul circuito ticketone.it. Per informazioni, inoltre, è possibile contattare l’ufficio comunale cultura al numero 0775/2656586; [email protected].

Fonte: Comune di Frosinone

Redazione

